وزیر ورزش و جوانان در سفر به مهاباد تاکید کرد: ساخت یک پیست روئینگ بین‌المللی در سد مهاباد در دستور کار قرار گیرد تا امکان تمرین باکیفیت‌تر برای تیم ملی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در سفر امروز به شهرستان مهاباد، ضمن بازدید از ورزشگاه هشت‌هزار نفری آزادی و سالن دو‌هزار نفری والیبال و بسکتبال این مجموعه ورزشی، با ورزشکاران رشته‌های مختلف دیدار کرد و مصاحبه‌هایی پیرامون اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان در توسعه سرانه فضای ورزشی در کشور داشت.

دنیامالی در این بازدید تاکید کرد که بخش خصوصی کلید توسعه سازه‌های ورزشی شهری است و مشارکت فعال آن در ایجاد زیرساخت‌های ورزشی، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

در ادامه، دنیامالی به همراه مسئولان، از اردوی تیم ملی روئینگ در دریاچه سد مهاباد بازدید کرد و در جریان تمرینات ملی‌پوشان قرار گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد که در این سد یک پیست روئینگ بین‌المللی احداث شود تا ورزشکاران این رشته در شرایط بهتر و در سطح بالا تمرین کنند.

در این بازدید، افشین فرزام، سرمربی تیم ملی روئینگ، گفت: با توجه به سرمای پیش روی زمستان، درباره برگزاری اردو‌های دو تا سه ماهه در خارج از کشور یا مناطق گرمسیر با وزیر بحث کردیم تا ورزشکاران بتوانند تمرینات خود را در شرایط مناسب ادامه دهند.

استاندار آذربایجان غربی نیز در حاشیه این بازدید‌ها از تلاش برای افزایش مسابقات ملی، بین‌المللی و جشنواره‌های ورزشی در استان برای شکوفایی استعداد‌های ورزشی استان خبر داد.

از دیگر برنامه‌های وزیر ورزش در این سفر، دیدار با خانواده شهید خلبان خالد حیدری، نخستین شهید خلبان دوران دفاع مقدس، بود.