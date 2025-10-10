پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت بوکان با اشاره به اینکه پیامبر اسلام شفیع امت است نماز گزاران را به عمل به سیره نبی مکرم اسلام (ص) و کسب علوم و فراگیری مهارتهای زندگی از قرآن کریم سفارش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماموستاکریم رسولی امام جمعه موقت بوکان، در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر مقام والای پیامبر اسلام (ص)، ایشان را شفیع امت در روز قیامت خواند و افزود: پیامبر مکرم اسلام شفیع امت خود در روز قیامت است و از همه برای ما عزیزتر است. باید لیاقت آن را داشته باشیم که جزو امت رسولالله (ص) باشیم.
خطیب جمعه بوکان تأکید کرد: ما باید ادامهدهنده راه رسولالله و انبیای الهی باشیم. قرآن بخوانیم، رهنمودهای پیامبر را بیاموزیم و مفاهیم قرآن را در سینهها محفوظ بداریم. مهارتهای زندگی را از قرآن یاد بگیریم و در خانواده و جامعه بهکار بندیم.
ماموستا رسولی با انتقاد از کسانی که به بهانه خستگی یا بیسوادی از آموزش قرآن فاصله میگیرند، گفت: نباید خستگی یا بیسوادی مانع یادگیری قرآن شود. از صحابه کرام بیاموزیم که چگونه علمآموزی را در اولویت قرار دادند. صحیح بخاری و مسلم را مطالعه کنیم و در حد امکان آنها را حفظ کنیم.
ماموستا رسولی همچنین از برخی افراد که به نام علم، از قرآن و سنت فاصله گرفتهاند، انتقاد کرد و گفت: دانشی که دل را تاریک و جامعه را به گمراهی بکشاند، دانش مترقی و مطلوب نیست. علم باید همچون نوری باشد که راه را نشان دهد.
وی با استناد به روایتی از پیامبر (ص) گفت: علم جایگاه انسان را نزد خدا و جامعه بالا میبرد. ابو امامه نیز روایت میکند که که پیامبر اسلام تمامی مخلوقات، حتی ماهی در دریا و مورچه در لانه، برای انسان عالم دعا میکنند.
در ادامه، خطیب جمعه بوکان بر ضرورت کسب علم برای آخرت تأکید کرد و افزود: علم، توشهای است برای دنیا و قیامت. باید قرآن را بیاموزیم و تلاش کنیم در علمآموزی کوشا باشیم.
ماموستا رسولی به فرموده پیامبر اشاره کردوگفت: پیامبر (ص) میفرماید، علم با قبض روح از بین نمیرود، بلکه زمانی نابود میشود که علمای واقعی از میان بروند و افرادی بیعلم جای آنان را بگیرند. امروز عالمان کم شدهاند و سخنرانان زیاد. مردم فریفته فصاحت کلام میشوند، اما عالمان واقعی را باور نمیکنند.
وی تاکید کرد: مراقب کسانی باشید که بدون علم، سخن میگویند، دیگران را تکفیر میکنند و مردم را منافق میخوانند. این افراد خطرناکاند. باید از سخنرانان بیعلم بر حذر بود.
امام جمعه موقت گفت: فرزندان خود را به مساجد و نزد ماموستاها بفرستید تا قرآن و سنت بیاموزند. این مسیر نجات فرد و جامعه است.