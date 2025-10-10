بازرسان اداره کل استاندارد البرز در ۶ ماهه اول امسال، ۲ هزار و۲۹۲ مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی، سه هزار و۹۷ نمونه‌برداری از فرآورده‌ها انجام دادند.

مدیرکل استاندارد البرز از صدور ۱۲۳ پروانه استاندارد اجباری در ۶ ماهه اول امسال خبر داد و اعلام کرد: این استان از لحاظ تعداد صدور پروانه‌های اجباری در رتبه ششم کشور قرار دارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز از صدور ۱۲۳ پروانه استاندارد اجباری در ۶ ماهه اول امسال خبر داد و اعلام کرد: این استان از لحاظ تعداد صدور پروانه‌های اجباری در رتبه ششم کشور قرار دارد.

مسعود جوادی در آستانه روز جهانی استاندارد (۲۲ مهرماه)افزود:امسال هفت پروانه استاندارد تشویقی نیز در استان صادر شده که این شاخص استان البرز را در رتبه پنجم کشور قرار می‌دهد.

دبیر شورای استاندارد استان البرز همچنین به تمدید ۳۹۵ پروانه استاندارد اجباری در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: البرز از این حیث نیز در رتبه چهارم کشوری قرار گرفته است. علاوه بر این، ۴۳ پروانه استاندارد تشویقی نیز در این دوره تمدید شده است.

وی در ادامه به فعالیت‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: در ۶ ماهه اول سال، ۲ هزارو۲۹۲ مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی، سه هزارو۹۷ نمونه‌برداری و سه هزارو۲۰۵ آزمون از فرآورده‌های نمونه‌برداری شده انجام شده است.

جوادی با بیان اینکه یک هزارو۱۹۳ واحد تولیدی فعال در استان تحت پوشش نظارت استاندارد‌های اجباری و تشویقی قرار دارند، مجموع پروانه‌های استاندارد اجباری صادر شده تاکنون در استان را یک هزارو۸۸۱ پروانه ذکر کرد.

مدیرکل استاندارد البرز در آستانه روز جهانی استاندارد به شعار امسال با عنوان “مشارکت برای تحقق اهداف” اشاره کرد و گفت: تمرکز این شعار بر هفدهمین هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد با عنوان “چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر” است.