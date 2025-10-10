سخنگوی کاخ سفید از کمیته نوبل به خاطر عدم اعطای جایزه صلح به رئیس‌جمهوری آمریکا انتقاد کرد و این اقدام را «ترجیح سیاست بر صلح» نامید.

واکنش کاخ سفید به ناکامی ترامپ در دستیابی به جایزه صلح نوبل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاخ سفید در واکنش به تصمیم کمیته نوبل برای اعطای جایزه صلح به یکی از رهبران مخالف دولت ونزوئلا به جای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، این اقدام را «ترجیح سیاست بر صلح» توصیف کرد.

«استیون چونگ» سخنگوی کاخ سفید، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد: رئیس‌جمهور ترامپ همچنان به تلاش برای تحقق توافق‌های صلح، پایان دادن به جنگ‌ها و نجات جان انسان‌ها ادامه می‌دهد. او قلبی انسان‌دوست دارد و کسی مانند او که بتواند با اراده خود کوه‌ها را جابه‌جا کند، وجود نخواهد داشت. کمیته نوبل ثابت کرد که سیاست را بر صلح ترجیح می‌دهد.»

کمیته نوبل نروژ روز جمعه جایزه صلح سالانه را به ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا، اعطا کرد. ترامپ که ماه‌ها برای دریافت این جایزه کارزار تبلیغاتی به راه انداخته بود، در رسیدن به این جایزه جهانی ناکام ماند.

رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا صبح جمعه و پیش از اعلام برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ در راستای آخرین تلاش هایش برای بدست آوردن این جایزه، سه ویدیو در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، منتشر کرده بود که در آن هوادارانش، توافق آتش‌بس در غزه را جشن گرفته بودند.