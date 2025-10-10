پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ امام جمعه اردبیل با اشاره به توافق آتش بس در غزه گفت: این توافق شکست بزرگ به نتانیاهو و ارتش اسرائیل است که دو سال به هر جنایت دست زدند ولی به اهداف خود نرسیدند.
آیت الله عاملی در خطبههای نماز جمعه اردبیل با اشاره به انواع جنایات اسرائیل در دو سال جنگ در غزه، از بمباران گرفته تا تحمیل گرسنگی و تشنگی به مردم غزه افزود: این توافق کاشف از عجز ارتش اسرائیل است و لذا همه تحلیل گران میگویند ارتش اسرائیل با این توافق خوار و ذلیل شد؛ توجه شود فشار داخلی و خارجی علیه نتانیاهو و اسرائیل اخیراً به اوج رسید و او مجبور شد از ترامپ کمک بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل خاطر نشان کرد: با ملاحظه خسارتها و دستاوردهای دو طرف بدون تردید اهالی غزه برنده هستند خسارتهای اسرائیل به تعبیر مقام معظم رهبری غیرقابل جبران و غیر قابل ترمیم است با طوفان الاقصی تلاش ۷۵ ساله اسرائیل برای تثبیت ارکان یک حکومت جعلی کاملاً متزلزل شد اوضاع چنان برای اسرائیل تنگ شد که ترامپ میگوید «به نتانیاهو گفتم شما نمیتوانید با کل دنیا جنگ کنید»!
آیت الله عاملی ادامه داد: طوفان الاقصی اعجاب انگیزترین مقاومت در برابر اشغالگران است برکات این حرکت فوق العاده است کل دنیا بیدار شد کل دنیا علیه اسرائیل به پا خاست فلسطین موضوع اول دنیا شد عادی سازی بر باد شد دوستان اسرائیل، دشمنان اسرائیل شدند.
وی گفت: طوفان الاقصی ملتها را یکپارچه کرد اولین بار بین ملتها اتحاد جهانی درست کرد برای اولین بار در دنیا یک حرکت فارغ از دین، مذهب، قوم و کشور به راه افتاد حرکتی که تاریخ بشر روی کره زمین آن را ندیده بود.
امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از خطبهها ضمن تاکید بر ضرورت صرف نظر کردن دولت برای ادغام سازمان امور عشایر اظهار داشت:: بارها گفتهایم که عشایر به عنوان قطب تولید و به عنوان رکن اصلی امنیت غذایی کشور باید در برنامهریزیها در اولویت دولتمردان قرار بگیرد کوتاهی در حق عشایر و قصور در رفع مشکلات آنها کشور را به ورطه وابستگی در اقلام حساس غذایی و عشایر را به طرف انقراض خواهد برد و یک قطب بزرگ تولیدات کشاورزی تعطیل خواهد شد.