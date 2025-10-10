پخش زنده
کارشناس هواشناسی گلستان گفت:فردا دمای هوا نسبت به امروز حدود ۸ درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اصحابی گفت: امروز بیشینه دمای هوا در مناطق شرقی استان به حدود ۳۶ تا ۳۸ درجه سانتیگراد رسید.
او ادامه داد: به تدریج از امشب با تغییر جهت جریانات، در ابتدا شاهد وزش باد نسبتا شدید در برخی از مناطق شدید و همچنین پدیده گرد و خاک خواهیم بود ضمن اینکه از امشب افزایش ابر و بارش های پراکنده را نیز در استان خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی گلستان افزود: بارشها تا فردا در استان ادامه دارند.