گروه "از داورگانمان دفاع کنید" از افراد داوطلب خواسته است به منظور حمایت از گروه "فلسطین اکشن"، فقط نوشته هایی در دست گیرند که بر روی آن ها نوشته شده است "ما با نسل کشی مخالفیم" و "از "اقدام فلسطین" حمایت می کنیم. پلیس انگلیس این اقدام مسالمات آمیز را حمایت از تروریسم اعلام و تاکنون بیش از دو هزار نفر را بازداشت کرده است.دولت انگلیس در ماه ژوئیه امسال، گروه هوادار فلسطین با نام "اقدام برای فلسطین" یا "فلسطین اکشن" را تروریستی نامید و هشدار داد افرادی که از این گروه حمایت کنند به جرم حمایت از سازمانی تروریستی در انگلیس دستگیر می شوند و تا 14 سال زندان در انتظار آنان است.گروه "اقدام برای فلسطین" می گفت نزدیک دو سال تظاهرات هفتگی نشان داده که خواست اکثریت مردم هیچ تاثیری در روند حمایت حکومت انگلیس از اسراییل نگذاشته و حکومت همچنان به ارسال بمب و جنگ افزار برای اسراییل مشغول است لذا باید برای جلوگیری از ارسال جنگ افزار به اسراییل به اقدامات عملی دست زد و مانع از ارسال جنگ افزار به اسراییل شد.رسانه های انگلیس گزارش می دهند هواداران فلسطین در انگلیس، به ویژه سالمندان، به منظور از کار انداختن دادگستری این کشور، به صورت گسترده در تظاهرات ضد اسرائیلی با نماد های حمایت از گروه "فلسطین اکشن" که دولت آن را گروه تروریستی اعلام کرده است شرکت می کنند تا در صورت بازداشت با انبوه پرونده ها، دادگاه های این کشور را از کار بیندازند. پس از این که دولت انگلیس، گروه ضد اسرائیلی "فلسطین اکشن" را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد، علاوه بر جوانان، شمار فراوانی از بازنشستگان در انگلیس، به فعالیت های اجتماعی در هواداری از فلسطین پرداختند .بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در انگلیس، اغلب افرادی که در تظاهرات حمایت از گروه "فلسطین اکشن" در انگلیس بازداشت می شوند، بیش از 60 سال سن دارند. شماری از افراد منتقد این قانون می گویند وزیران انگلیس، با سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم، درصددند تا مخالفان رژیم صهیونیستی را در این کشور ساکت سازند.