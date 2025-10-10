خطیب جمعه کرگانرود در خطبه های نماز جمعه امروز گفت: دشمنان این نظام اسلامی فکر می کردند با شروع حمله به ایران ملت کشور خود را رها خواهند کرد اما این امت انقلابی در مشکلات متحدتر می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، خطیب جمعه کرگانرود در خطبه های نماز جمعه امروز با بیان اینکه ایران اسلامی در دفاع مقدس۱۲ روزه نشان داد که داشتن توان نظامی و موشکی مهم و‌اثر گذار است گفت: دشمنان این نظام اسلامی فکر می کردند با شروع حمله به ایران ملت کشور خود را رها خواهند کرد اما کور خوانده اند این امت انقلابی با مدیریت حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی و هویت ایرانی در مشکلات متحدتر می شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح به قدرت مقاومت و ایستادگی مردم مظلوم غزه اشاره و تصریح کرد: این قدرت مقاومت و ایستادگی مردم مظلوم غزه بود که رژیم کودک کش اسرائیل را وادار به پذیرش آتش‌بس کرد.

وی با تاکید بر توسعه اقتصاد گردشگری در استان و منطقه افزود: استفاده از ظرفیت های موجود گردشگری همچون ییلاقات بکر و وجود جنگلهای هیرکانی ، ظرفیت های کشاورزی و دامداری نقش مهمی در پویایی اقتصاد کشور و گیلان دارد.