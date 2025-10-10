به گفته وزارت خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا، در مجموع حدود ۱۰۰ فرد، نهاد و شناور بینالمللی در چارچوب این بسته تحریمی هدف قرار گرفتهاند. این شبکه متهم است که صدها میلیون دلار گاز مایع ایران را از طریق شناورهای سایه و واسطهگری در کشورهای ثالث به مقصد کشورهایی مانند چین و پاکستان منتقل کرده است. در میان شرکتهای تحریمشده، نامهایی چون CJ Shah & Co، Chemovick، Paarichem Resources و چند شرکت دیگر در بمبئی و دهلی دیده میشود که متهم به واردات غیرمجاز محصولات پتروشیمی ایران در سالهای اخیر هستند. همچنین تعدادی از مدیران و فعالان حوزه حملونقل دریایی هند نیز در فهرست تحریمشدگان قرار دارند. بر اساس بیانیه خزانهداری آمریکا، تمام داراییها و منافع مالی افراد و شرکتهای تحریمشده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و محدودیتها شامل هر نهادی میشود که بیش از ۵۰ درصد سهام آن در اختیار افراد تحریم شده باشد. دور جدید تحریمها علاوه بر هند، چند شرکت در چین و امارات را نیز هدف قرار داده و ادامهای است بر روند فشار واشنگتن علیه شبکههای حملونقل انرژی ایران و برخی طرح های مرتبط با روسیه. کارشناسان معتقدند شرکتهای هندی تحریمشده عمدتاً کوچک و تخصصی هستند و در سطح کلان، شرکتهای بزرگ انرژی هند همچنان به دلیل محدودیتهای مالی و بیم از تحریمهای آمریکا، از تعامل مستقیم با ایران خودداری میکنند.