به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نمایشگاه دستاورد‌های روستاییان در روستای میناس از توابع شهرستان سلماس برپا شده است؛ نمایشگاهی که در آن گوشه‌ای از توانمندی‌های مردم این منطقه به نمایش درآمده است.

در غرفه‌های این نمایشگاه، محصولات کشاورزی، لبنیات محلی، صنایع‌دستی و دستاورد‌های خانگی بانوان روستایی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

بازدیدکنندگان نیز از تنوع و کیفیت اقلام ارائه شده ابراز رضایت کرده‌اند و می‌گویند محصولات روستایی علاوه بر کیفیت بالا، یادآور اصالت و طعم طبیعی تولیدات بومی است.

نمایشگاه دستاورد‌های روستایی میناس، نه تنها ویترینی از تولیدات محلی، بلکه نمادی از تلاش، خودباوری و پویایی زندگی در روستا‌های سلماس است.