به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: صدور پروانه عبور بار‌های ترافیکی با هدف جلوگیری از اختلال در تردد وسایل نقلیه عبوری و بروز حوادث رانندگی و همچنین جلوگیری از وارد شدن خسارت به جاده و ابنیه فنی راه‌ها، انجام می‌شود.

حیدری گفت: همچنین با توجه به فعالیت ۴ مرکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین در استان تعداد ۱۷ هزار و ۳۹۳ دستگاه ماشین آلات سنگین در نیمه نخست امسال به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از تعداد دستگاه‌های مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی استان برای ۱۳ هزار و ۲۸۸ دستگاه خودرو کارت صادر و تعداد چهار هزار و ۱۰۵ خودرو نیز از معاینه فنی رد شده‌اند.

حیدری گفت: مراکز معاینه فنی تحت نظارت این اداره کل در شهرستان‌های بیرجند، قاین، طبس و فردوس برای دستیابی به اهدافی نظیر ارتقای ایمنی در تردد‌های جاده‌ای، کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودرو در جاده‌ها و حفظ محیط زیست فعالیت می‌کنند و تمامی عملیات مربوط به کنترل وضعیت ناوگان و صدور برگه معاینه فنی به صورت مکانیزه انجام می‌شود.