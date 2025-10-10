کاظم زنگنه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این مسابقات در سه گروه، دختران، پسران و همسران پاسداران در ۱۰ رشته برگزار می‌شود که هر رشته سه برگزیده خواهد داشت. درواقع از هزار و ۴۸۵ شرکت کننده در مرحله نهایی، حدود ۱۰۰ نفر به مرحله دریافت جایزه می‌رسند.

وی افزود: مرحله نهایی این دوره که همه‌ساله در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) در شهر مشهد برگزار می‌شد، امسال به‌صورت آنلاین و در فضای مجازی برگزار شد.

معاون امور خانواده سپاه با بیان اینکه این نهضت در سه مرحله مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی برگزار می‌شود، گفت: در مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره نهضت قرآنی، حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ نفر شرکت کردند که از میان آنها بیش از ۱۲ هزار نفر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند. در نهایت، هزار و ۴۸۵ نفر از دختران، پسران و همسران پاسداران به مرحله نهایی رسیدند.

این مقام مسئول ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این مرحله در رشته‌های حفظ ۱۰، ۱۵ و ۲۰ جزء و کل قرآن، تحقیق، ترتیل، مفاهیم سطح یک و دو، اذان ویژه پسران و همچنین رشته‌های جدید نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه به رقابت پرداختند.

وی گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته تعداد شرکت کنندگان بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است.