معاون امور خانواده سپاه گفت: مرحله نهایی پانزدهمین دوره نهضت قرآنی خانوادههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با حضور هزار و ۴۸۵ شرکتکننده از سراسر کشور بهصورت مجازی آغاز شد.
کاظم زنگنه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این مسابقات در سه گروه، دختران، پسران و همسران پاسداران در ۱۰ رشته برگزار میشود که هر رشته سه برگزیده خواهد داشت. درواقع از هزار و ۴۸۵ شرکت کننده در مرحله نهایی، حدود ۱۰۰ نفر به مرحله دریافت جایزه میرسند.
وی افزود: مرحله نهایی این دوره که همهساله در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) در شهر مشهد برگزار میشد، امسال بهصورت آنلاین و در فضای مجازی برگزار شد.
معاون امور خانواده سپاه با بیان اینکه این نهضت در سه مرحله مقدماتی، نیمهنهایی و نهایی برگزار میشود، گفت: در مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره نهضت قرآنی، حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ نفر شرکت کردند که از میان آنها بیش از ۱۲ هزار نفر به مرحله نیمهنهایی راه یافتند. در نهایت، هزار و ۴۸۵ نفر از دختران، پسران و همسران پاسداران به مرحله نهایی رسیدند.
این مقام مسئول ادامه داد: شرکتکنندگان در این مرحله در رشتههای حفظ ۱۰، ۱۵ و ۲۰ جزء و کل قرآن، تحقیق، ترتیل، مفاهیم سطح یک و دو، اذان ویژه پسران و همچنین رشتههای جدید نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه به رقابت پرداختند.
وی گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته تعداد شرکت کنندگان بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است.