نماینده ولی فقیه در سپاه فهم دقیق دشمنی دیرینه آمریکا را برای جامعه ضروری دانست و گفت: «دشمنی آمریکا با ما مسئله دیروز و امروز نیست. باید مسئله دشمنی آمریکا را به خوبی بفهمیم و به خوبی به مردم بفهمانیم.»
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام عبدالله حاجی صادقی صبح امروز در اولین دوره آموزشی و توانمندسازی مدیران مدارس علمیه و فرماندهان پایگاههای بسیج طلاب خواهران سراسر کشور که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، با تأکید بر روحیه سلحشوری و استقامت ملت ایران، اظهار داشت: «ملت امام حسین (ع) به چیزی جز پیروزی نمیاندیشد و اسلام راه تسلیم و شکست را بر روی ملت ایران بسته است.»
وی با لحنی قاطع، شکستناپذیری ملت را تضمین شده دانست و خاطرنشان ساخت: «آمریکا، این خیال خام خود را که میخواهد ایران را تسلیم ببیند، به گور خواهد برد.»
تسلیم، گزینه ملت امام حسین (ع) نیست
حجتالاسلام حاجی صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به عمق ایستادگی و فداکاری در مکتب تشیع، اظهار داشت: «ملت امام حسین (ع) جان میدهد، اسارت را برای اهل بیت خود میپذیرد، اما هرگز تسلیم نمیشود. اسلام راه شکست را بر روی ما بست.»
هدف دشمن: تبعیت محض
نماینده ولی فقیه در سپاه، با استناد به متون دینی، هدف نهایی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را «تسلیم محض» ایران عنوان کرد و بیان داشت: «آمریکا و اسرائیل طبق آیات قرآن، روایات و تاریخ، تسلیم محض ما را میخواهند و این بیان صریح قرآن کریم است که میفرماید: (لَن تَرْضَى عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)؛ یعنی که آنها تبعیت محض شما را میخواهند.»
تشریح پنج راهبرد دشمن برای تسلیم ایران قوی
حجتالاسلام حاجی صادقی در پایان، پنج راهبرد اصلی جبهه استکبار برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تشریح کرد:
۱. تضعیف قوا: تلاش برای ضعیفسازی ایران؛ جلوگیری از قدرتیابی و به دنبال آن، ترور فرماندهان، و هدف قرار دادن برنامههای هستهای و توان موشکی کشور.
۲. تضعیف نیروی انسانی: این راهبرد با تضعیف ایمان و اعتقادات مردم دنبال میشود.
۳. ولایتستیزی: جدا کردن امت از امام و رهبر جامعه برای مطیع ساختن آنان در برابر جبهه استکبار.
۴. ایجاد اختلاف: به جان هم انداختن ملت ایران و سپس ورود استکبار در نقش «کدخدا» برای رفع اختلافات!
۵. نفوذ: اشاره به مقابله شدید قرآن با دو گروه یهودیان و منافقین به عنوان عوامل کلیدی نفوذ در جامعه اسلامی.
گفتنی است که این برنامه، به مدت ۲ روز و با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و معاونت خواهران سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور در حال برگزاری است.