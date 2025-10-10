به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: پس از چند روز پایداری هوا، از امشب با ورود توده هوای کم و بیش ناپایدار به آسمان گیلان، بارش باران همراه با کاهش نسبی دما، وزش باد، رعد و برق و مه آلودگی هوا در استان آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۷۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است.