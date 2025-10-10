به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه اقدامات تنش‌زا و بی‌ثبات‌کننده آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین، به‌ویژه تحرکات نظامی اخیر علیه ونزوئلا، را تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای خواند و نسبت به پیامد‌های گسترش قانون‌شکنی و یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکا بر صلح و ثبات جهانی هشدار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم‌کردن حملات نظامی آمریکا علیه قایق‌های ماهیگیری در این منطقه و تهدید به توسل به زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، این اقدامات را نقض صریح اصول منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل توصیف کرد و خواستار توجه فوری شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد به وضعیت خطرناکی شد که ناشی از اصرار آمریکا بر مداخله غیرقانونی در امور داخلی جمهوری بولیواری ونزوئلا به‌عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است.