به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل در این آیین گفت: مدت زمان اجرای مرحله نخست طرح جمع‌آوری فاضلاب انگوت ۱۸ ماه تعیین شده و قرار است با اعتبار بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال انجام شود.

مسعود خیرجو افزود: در کنار این طرح با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه آب انگوت، بیش از ۳۵ هزار نفر از جمعیت این شهرستان از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ادامه داد: تصفیه‌خانه آب شهرستان انگوت با هدف ارتقای زیرساخت‌های آب‌رسانی و بهبود کیفیت آب آشامیدنی در منطقه و تامین آب ۱۵۴ روستا اجرا می‌شود که برای تکمیل آن چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی افزود: کارگاه‌های عمرانی آب و فاضلاب فعال در شهرستان‌های شمالی اردبیل فعال هستند و دومین تصفیه‌خانه با ظرفیت آبدهی ۸۰ لیتر در ثانیه هم در منطقه آج اشمه و سومی در منطقه اصلاندوز سه راهی یاباندور در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: از مجموع هزار و ۷۴۸ روستای استان اردبیل، هزار و ۲۰ روستا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب قرار دارد و در مجموع جمعیت روستایی زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب در استان ۸۱ درصد کل جمعیت روستاییان منطقه را شامل می‌شود.