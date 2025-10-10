آغاز اجرای شبکه جمعآوری فاضلاب انگوت در استان اردبیل
اجرای طرح شبکه جمعآوری فاضلاب شهر انگوت در استان اردبیل در آیینی با حضور جمعی از مسئولان استان کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل در این آیین گفت: مدت زمان اجرای مرحله نخست طرح جمعآوری فاضلاب انگوت ۱۸ ماه تعیین شده و قرار است با اعتبار بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال انجام شود.
مسعود خیرجو افزود: در کنار این طرح با بهرهبرداری از تصفیهخانه آب انگوت، بیش از ۳۵ هزار نفر از جمعیت این شهرستان از آب شرب سالم و پایدار بهرهمند میشوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ادامه داد: تصفیهخانه آب شهرستان انگوت با هدف ارتقای زیرساختهای آبرسانی و بهبود کیفیت آب آشامیدنی در منطقه و تامین آب ۱۵۴ روستا اجرا میشود که برای تکمیل آن چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی افزود: کارگاههای عمرانی آب و فاضلاب فعال در شهرستانهای شمالی اردبیل فعال هستند و دومین تصفیهخانه با ظرفیت آبدهی ۸۰ لیتر در ثانیه هم در منطقه آج اشمه و سومی در منطقه اصلاندوز سه راهی یاباندور در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: از مجموع هزار و ۷۴۸ روستای استان اردبیل، هزار و ۲۰ روستا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب قرار دارد و در مجموع جمعیت روستایی زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب در استان ۸۱ درصد کل جمعیت روستاییان منطقه را شامل میشود.
محمد خوش سیما نماینده شهرستانهای گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی هم با قدردانی از اقدامهای شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل در این شهرستانها، سرعتبخشی به روند اجرای طرح های نیمه تمام خواستار شد.