به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رمضانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان افزود: صبر در قرآن به معنای مقاومت است نه سکوت و بی‌عملی؛ اگر مردم مقاومت کنند، تاب‌آوری خود را بالا ببرند و تقوا پیشه نمایند، مکر دشمن به خود او بازخواهد گشت و ملت در مسیر حق پیروز خواهد شد.

امام جمعه موقت زاهدان تصریح کرد: دولت‌ها، چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب؛ همه دولت‌ها باید از سرمایه‌های داخلی و خارجی کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم استفاده کنند، چرا که فقر می‌تواند زمینه‌ساز کفر باشد.

رمضانی ادامه داد: بخش قابل توجهی از درآمد کارمندان صرف اجاره‌خانه می‌شود که این مسئله باید با سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی سامان یابد.

خطیب نماز جمعه این هفته زاهدان همچنین به مسئله برجام و فعال شدن سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» اشاره کرد و گفت: این نتیجه بی‌توجهی به توصیه‌های رهبری و ساده‌انگاری در سیاست خارجی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رمضانی تأکید کرد تقویت توان بازدارندگی، به‌ویژه در عرصه موشکی، از ضروریات امروز کشور است.

همچنین راهپیمایی مردمی بشارت نصر پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر سیستان و بلوچستان برگزار شد.