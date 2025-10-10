به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولبال به میزبانی بیرجند به پایان رسید.

در این دوره از رقابت‌ها هشت تیم حضور داشتند و با پایان مرحله مقدماتی، تیم‌های اردکان یزد، شهرداری فردوس خراسان جنوبی، ویوا تبریز و شهید منصوری فلاورجان اصفهان با صعود به مرحله نیمه‌نهایی آماده نبرد برای رسیدن به فینال هستند.

بدین ترتیب در دیدار نخست این مرحله شهرداری فردوس خراسان جنوبی مقابل ویوا تبریز صف‌آرایی خواهد کرد و پس از آن هم اردکان یزد با شهید منصوری فلاورجان اصفهان به رقابت می‌پردازد.

در این دوره از مسابقات، تیم‌های اردکان یزد، ویوا تبریز، راگا تهران، هرمان تهران، هیئت مازندران، مهرآذین خوزستان، شهید منصوری فلاورجان اصفهان و شهرداری فردوس خراسان جنوبی حضور داشتند.