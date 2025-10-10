فراهم شدن فرصت همکاری بازی سازان ایرانی با کشورهای دیگر
بنیاد ملی بازیهای رایانهای با برپایی غرفه در اولین نمایشگاه تخصصی بازیهای ویدئویی در عراق، ضمن معرفی ظرفیتهای خلاقانه و فناورانه بازیسازان ایرانی، راهی برای توسعه همکاریهای مشترک با فعالان صنعت در عراق و دیگر کشورها فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
، در این غرفه، ۸ تیم و شرکت معتبر ایرانی حضور یافتهاند تا تازهترین دستاوردهای صنعت بازی ایران را در معرض دید مخاطبان منطقهای و جهانی قرار دهند.
شرکتهای حاضر در این رویداد از میان فعالترین و شناختهشدهترین بازیسازان ایرانی انتخاب شدهاند؛ مجموعههایی که طی سالهای اخیر با تولید آثار موفق و حضور در بازارهای جهانی، اعتبار ویژهای برای صنعت بازی ایران به همراه آوردهاند.
این نمایشگاه علاوه بر حضور فعالان ایرانی، میزبان شرکتها و برندهای بینالمللی مطرح در صنعت بازیهای رایانهای نیز است؛ موضوعی که فرصت همکاریهای مشترک برای بازیسازان ایرانی را دوچندان میکند.
سید احمد مبرقع، وزیر ورزش و جوانان عراق با حضور در نمایشگاه اکسپو بغداد ۲۰۲۵ از غرفه جمهوری اسلامی ایران بازدید و بر لزوم تسهیل روابط دوجانبه فرهنگی در حوزه بازیهای دیجیتال تاکید کرد.
وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع بازی های دیجیتال فرایندهای اجرایی سازی و تسهیل همکاری ها در حوزه بازی های رایانه ای در شیوه نامه های کلان بین دو کشور درج شود.
در این دیدار وحید اسلامی، نماینده بنیاد ملی بازیهای رایانهای ایران نیز تلاش برای ایجاد بسترهای نشر منطقهای کشورهای اسلامی را ضروری دانست.