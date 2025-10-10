اردبیل سرد و بارانی میشود
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از کاهش محسوس دمای هوا و بارش باران از اوایلِ هفته پیشِ رو در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل
؛ مجید کوهی گفت: امروز و فردا جریانهای جنوبی در استان اردبیل ماندگار است و از همین رو شاهد وزش بادهای گرم و شدید به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان خواهیم بود و در پی آن وقوع گرد و خاک در برخی مناطق دور از انتظار نیست.
وی افزود: دمای هوا که از دیروز افزایش محسوسی داشته، همچنان مطبوع باقی خواهد ماند اما در نوار شمالی استان در صبحگاهان، آسمانی ابری و مهگرفته پیشبینی شده که به تدریج از میزان ابرناکی آن کاسته خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: عصر امرووز جمعه ۱۸ مهر جریانهای هوا به تدریج تغییر مسیر میدهد که در نتیجه در آسمان برخی مناطقِ نوار شرقی استان بر میزان ابرناکی افزوده میشود و حتی در ساعات پایانی امشب احتمال بارش خفیف و پراکنده باران هم وجود دارد.
کوهی گفت: شنبه ۱۹ مهر با شمالیشدن جریانها، کاهش دمای هوا در استان اردبیل محسوس می شود و آسمان در بیشتر ساعات و در بیشتر مناطق استان صاف تا نیمهابری پیشبینی شده و تا پیش از ظهر یکشنبه ۲۰ مهر آسمان در بیشتر مناطق صاف و همراه با وزش بادهای ملایم تا متوسط شرقی خواهد بود.
وی اعلام کرد: جریانهای جنوبی از بعد از ظهر یکشنبه بار دیگر به شهرستانهای جنوبی و شهرستانهای نیر و سرعین نفوذ میکند، با این حال در روز دوشنبه جریانها در همه شهرستانها بار دیگر به سمت شمالی تغییر مییابد در تلاقی با رطوبت دریای خزر و گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو، موجب افزایش ابرناکی و وقوع رگباران باران در برخی ناحیههای مرکزی و جنوبی میشود.