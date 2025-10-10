به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ؛ مجید کوهی گفت: امروز و فردا جریان‌های جنوبی در استان اردبیل ماندگار است و از همین رو شاهد وزش باد‌های گرم و شدید به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان خواهیم بود و در پی آن وقوع گرد و خاک در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

وی افزود: دمای هوا که از دیروز افزایش محسوسی داشته، همچنان مطبوع باقی خواهد ماند اما در نوار شمالی استان در صبحگاهان، آسمانی ابری و مه‌گرفته پیش‌بینی شده که به تدریج از میزان ابرناکی آن کاسته خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: عصر امرووز جمعه ۱۸ مهر جریان‌های هوا به تدریج تغییر مسیر می‌دهد که در نتیجه در آسمان برخی مناطقِ نوار شرقی استان بر میزان ابرناکی افزوده می‌شود و حتی در ساعات پایانی امشب احتمال بارش خفیف و پراکنده باران هم وجود دارد.

کوهی گفت: شنبه ۱۹ مهر با شمالی‌شدن جریان‌ها، کاهش دمای هوا در استان اردبیل محسوس می شود و آسمان در بیشتر ساعات و در بیشتر مناطق استان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی شده و تا پیش از ظهر یکشنبه ۲۰ مهر آسمان در بیشتر مناطق صاف و همراه با وزش باد‌های ملایم تا متوسط شرقی خواهد بود.

وی اعلام کرد: جریان‌های جنوبی از بعد از ظهر یکشنبه بار دیگر به شهرستان‌های جنوبی و شهرستان‌های نیر و سرعین نفوذ می‌کند، با این حال در روز دوشنبه جریان‌ها در همه شهرستان‌ها بار دیگر به سمت شمالی تغییر می‌یابد در تلاقی با رطوبت دریای خزر و گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو، موجب افزایش ابرناکی و وقوع رگباران باران در برخی ناحیه‌های مرکزی و جنوبی می‌شود.