رئیس سازمان بهزیستی، افزایش بودجه این سازمان را نشانه نگاه ویژه و عدالت‌ محور دولت به اقشار آسیب‌ پذیر خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سیدجواد حسینی گفت: شاخص‌های اقتصادی کشور در حال بهبود است و دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در تلاش است تا معیشت مردم را تقویت کند.

رئیس سازمان بهزیستی در سفر به شهرستان بردسکن با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: در راستای بهبود وضعیت مستمر بگیران، مستمری مددجویان سازمان بهزیستی تا ۴۰ درصد افزایش‌ یافته است.

وی افزود: در حالی‌ که بودجه سازمان بهزیستی به دلیل محدودیت‌ های مالی کشور با تنگنا رو به‌ رو است، دولت سهم این سازمان را به ۲.۴ دهم درصد از بودجه کل کشور افزایش داده است؛ در حالی‌ که این رقم در بالاترین حالت پیشین، تنها ۱.۸ دهم درصد بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه میزان افزایش حقوق سایر اقشار جامعه ۲۰ درصد بوده است، اظهار داشت: این تصمیم دولت نشان‌ دهنده نگاه ویژه و عدالت‌ محور به اقشار آسیب‌ پذیر است.

وی همچنین در راهپیمایی بشارت نصر این شهرستان گفت: امروز مردم ایران همدل و همراه با ملت فلسطین از مقاومت و پیروزی آن‌ ها حمایت می‌ کنند و نظام سلطه جهانی در برابر ایستادگی مردم فلسطین درمانده است و امیدواریم در سایه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، مسیر پیشرفت و عزت ملت ایران تداوم یابد.