راهپیمایی بشارت نصر با هدف حمایت از مردم فلسطین و گرامیداشت دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی پس از اقامه نماز جمعه در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز گیلان، راهپیمایی بشارت نصر در رشت مرکز استان از میدان مصلا تا سه راه منظریه برگزار شد.

مردم دیگر مناطق گیلان هم امروز هم گام با دیگر هم وطنانشان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی بشارت نصر برگزار کردند.