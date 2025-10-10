حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری گفت: ورزشکاران جانباز و توان‌یاب ما با روحیه جوانمردی و ایمان، افتخارآفرینان واقعی کشور هستند.

ورزشکاران جانباز و توان‌یاب ما، افتخارآفرینان واقعی کشور هستند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آقای غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک امروز ۱۸ مهر، همزمان با آغاز هفته پارالمپیک، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود که در دانشگاه تهران برگزار شد.

وی در سخنان پیش از خطبه ضمن ارائه گزارشی از دستاورد‌های بزرگ ورزش پارالمپیک که بار‌ها و بار‌ها موجب اعتلای نام ایران در جهان شده است، آن را محصول انقلاب اسلامی دانست و تاریخچه‌ای از شکل گیری ساختار سازمانی و ... ورزش پارالمپیک ارائه داد.

آقای غفور کارگری با اشاره به درخشش بانوان در ادوار مختلف بازی‌های پارالمپیک و پاراآسیایی، به چهره‌های شاخصی، چون ساره جوانمردی و زهرا نعمتی اشاره کرد که عملکرد درخشان آنها به عنوان الگو در دنیا معرفی شده است.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی ایران از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک به عنوان کشور برتر در توسعه ورزش زنان پارالمپیکی در سال ۲۰۲۵ اشاره کرد و آن را مصداقی بر اهمیت ورزش بانوان در جنبش پارالمپیک دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، خطیب جمعه امروز تهران در بخشی از سخنان خود ضمن تبریک هفته پارالمپیک از ورزشکاران و دست‌اندرکاران پارالمپیک تشکر کرد و گفت: ورزشکاران جانباز و توان‌یاب ما با روحیه جوانمردی و ایمان، افتخارآفرینان واقعی کشورند. بانوی قهرمان پارالمپیکی که با حفظ حجاب و هویت مادری خود بر سکوی جهانی ایستاد، نشان داد کرامت زن مسلمان فراتر از معیار‌های تحمیلی غرب است.

نماز عبادی و سیاسی جمعه تهران امروز با حضور جمعی از قهرمانان، ورزشکاران فدراسیون‌های جانبازان و توان یابان، کم بینایان و نابینایان و مسئولین کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.