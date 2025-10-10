پخش زنده
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی برلزوم ایجاد زیرساختهای هدفمند در گذرگاههای مرزی و رفع مشکلات مرزها و مرزنشینان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در سخنرانی پیش از خطبهی نماز جمعه این هفته ارومیه ایجاد زیرساختهای هدفمند در گذرگاههای مرزی را امر مهمی در حفظ امنیت دانست و افزود: رفع مشکلات مرزها و مرزنشینان یک ضرورت است.
سردار محمد احمدی در ادامه گفت: مرزبانان استان در ۹۶۷ کیلومتر مرز با ۳ کشور، عراق، ترکیه و آذربایجان به عنوان چشمان بینای کشور از مرزها حراست میکنند تا هیچ مزدوری به خود اجازه تعدی و تجاوز به کشور ایران ندهد.
وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه، دیپلماسی مرزی اولین ماموریت مرزبانی بود، گفت: امروزه مرزبانان در مرزها با دانشی که دارند نقش دیپلمات مرزی را ایفا میکنند؛ مرز یک فرصت است و امروزه نگاهها به مرز، اقتصادی است.
فرمانده مرزبانی استان گفت: با وجود تلاشهای زیاد دشمنان به همت نیروهای مسلح، مرزهای استان در جنگ ۱۲ روزه غیرقابل نفوذ بود و نقشه دشمنان عملیاتی نشد و برعکس اتحاد و انسجام ملی تقویت شد.
سردار احمدی گفت: ریل گذاری اقتصادی برای توسعه استان آغاز شده، اما تحقق این نقشه راه نیازمند همراهی و هم افزایی مردمی است.
وی با بیان اینکه امنیت کامل در مرزهای استان برقرار است، اظهار کرد: مرزبانی، بازوی اجرایی در مرزها و امید آفرین است و نیروهای مسلح با اقتدار از مرزها حفاظت میکنند.
سردار احمدی تصریح کرد: استقلال و هویت کشور را مدیون شهدا هستیم و باید قدردان خانوادههای شهدا باشیم.