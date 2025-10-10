پخش زنده
وزیر ورزش و جوانان و استاندار آذربایجانغربی از پیست اتومبیلرانی دهکده ساحلی چیچست ارومیه بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی عصر امروز از پیست اتومبیلرانی دهکده ساحلی چیچست ارومیه بازدید کردند.
وزیر ورزش و جوانان در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و ورزشی ارومیه، گفت: پیست اتومبیلرانی دهکده ساحلی چیچست میتواند به یکی از قطبهای مهم ورزشهای موتورسواری و اتومبیلرانی شمالغرب کشور تبدیل شود و زمینه جذب گردشگر و برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی را فراهم کند.