وزیر ورزش و جوانان و استاندار آذربایجان‌غربی از پیست اتومبیل‌رانی دهکده ساحلی چی‌چست ارومیه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز از پیست اتومبیل‌رانی دهکده ساحلی چی‌چست ارومیه بازدید کردند.

وزیر ورزش و جوانان در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و ورزشی ارومیه، گفت: پیست اتومبیل‌رانی دهکده ساحلی چی‌چست می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم ورزش‌های موتورسواری و اتومبیل‌رانی شمال‌غرب کشور تبدیل شود و زمینه جذب گردشگر و برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی را فراهم کند.