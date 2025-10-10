پخش زنده
مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی از زحمات یگان انتظامی مستقر در برقراری امنیت و همکاری صمیمانه با صداوسیمای استان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در گرامی داشت هفته فرماندهی انتظامی مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی با حضور در یگان انتظامی مستقر در این مرکز از زحمات آنان در برقراری امنیت و همکاری صمیمانه با صداوسیمای استان قدردانی کرد. ناصر حجازیفر، م ضمن بازدید و خوشوبش با آنان از دقت نظر و پیگیریهای یگان انتظامی مرکز در برقراری امنیت و حسن همکاری آنان قدردانی کرد.
در این دیدار سرهنگ قلیزاده ضمن تشکر از توجه مدیرکل به کارکنان انتظامی مستقر در مرکز به عزم همکاران انتظامی در برقراری امنیت در حیطه کاریشان اشاره کرد.
در پایان این جلسه مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی با اهدای هدایایی از مجموعه یگان انتظامی قدردانی کرد..