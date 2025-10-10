با وجود وزش تندباد‌های لحظه‌ای در آبادان احتمال رخداد گرد و خاک محلی و موقتی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اواسط از امروز تا اواخر وقت فردا سرعت وزش باد‌ها در مناطق شمالِ غربی، غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان بصورت متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود.

لذا احتمال رخداد گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

شمال خلیج فارس نیز در این مدت مواج خواهد بود. طی فردا روند کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۴۰.۶ و ایذه با دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۰.۳ و کمینه دمای ۱۹.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.