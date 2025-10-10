پخش زنده
امام جمعه باروق گفت: رژیم صهیونیستی پس از دو سال کشتار گسترده ،با پذیرش شروط مقاومت مجبور به عقبنشینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه باروق، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به جایگاه تقوا، گفت: سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل به دستورات الهی است و بالاترین مرتبه تقوا آن است که انسان به مقام شهادت نائل شود.
حجتالاسلام دکتر کبیری با گرامیداشت یاد و خاطره روحانی مجاهد شهید ولیزاده افزود: شهادت این روحانی بزرگوار نشان داد که شهرستان باروق دژ مستحکم انقلاب اسلامی است. بیشتر شهدای باروق از شهدای کردستان بودهاند که در دفاع از مرزهای کشور جان خود را فدا کردند. در دوران دفاع مقدس نیز شهدای باروق زبانزد بودند، بهگونهای که در جنگ ۱۲ روزه این منطقه پنج شهید تقدیم انقلاب کرد و میانگین شهدای آن بیش از دو برابر سایر شهرها بود.
امام جمعه باروق با اشاره به نقش علمای دین در تاریخ اسلام خاطرنشان کرد: عملکرد علمای ما در طول تاریخ گمنام مانده است. امام هادی (ع) میفرمایند اگر پس از غیبت، علمایی که مردم را به دین دعوت میکردند نبودند، کسی جز مرتدان باقی نمیماند. علمای بزرگی، چون شهید اول و شهید ثانی جان خود را در راه دفاع از دین و مکتب اهلبیت (ع) فدا کردند و شیعه مدیون این مجاهدان است.
وی ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در تشییع پیکر شهید ولیزاده اظهار داشت: از مردم شهیدپرور باروق، شهرها و روستاهای اطراف بهویژه اهالی شریف روستای چالخاماز و خانواده این شهید گرانقدر که در مراسم تشییع نخستین شهید روحانی باروق حضور داشتند، تشکر میکنم.
حجتالاسلام و المسلمین کبیری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای موشکباران مقر تروریستهایی که در حادثه اخیر دست داشتند، تأکید کرد: از نیروهای نظامی خواهان ادامه برخورد قاطع با این تروریستها هستیم.
وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: پیروزی بزرگی برای مردم غزه رقم خورد. رژیم صهیونیستی پس از دو سال تلاش برای الحاق غزه و علیرغم کشتار گسترده، نتوانست به اهداف خود دست یابد و اکنون با پذیرش شروط مقاومت مجبور به عقبنشینی شده است. عملیات «طوفان الاقصی» تمام برنامههای صهیونیسم جهانی برای نابودی غزه را بر هم زد.
امام جمعه باروق با گرامیداشت ۲۰ مهر، روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی گفت: باروق یکی از شهرستانهایی است که تعداد زیادی روستا دارد و متأسفانه بسیاری از واحدهای مسکونی روستایی در برابر بلایای طبیعی آسیبپذیر هستند. امیدواریم بنیاد مسکن برای اجرای طرحهای مقاومسازی، در این مناطق اقدام کند.
وی همچنین به هفته پیوند اولیا و مربیان اشاره کرد و افزود: مدرسه و خانواده دو بال رشد علمی و تربیتی دانشآموزاناند و نقش نیروی انسانی مدارس در این مسیر بسیار مهم است. امید داریم شاهد رشد و پیشرفت چشمگیر دانشآموزان باروق باشیم.
در پایان، حجتالاسلام کبیری با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در شهرستان گفت: از سرمایهگذاری در باروق حمایت میکنم، اما سرمایهگذاری باید به نفع مردم و محیط زیست باشد. طرحهایی که موجب تخریب محیطزیست، کوهها، خشک شدن چشمهها و نارضایتی مردم شوند، قابل حمایت نیستند.