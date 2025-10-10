به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، ابراهیم نامداری با اشاره به آغاز فرایند راه‌اندازی ۵ پایگاه سوادآموزی در مناطق مختلف شوشتر گفت: این پایگاه‌ها با هدف ایجاد عدالت آموزشی و گسترش سطح سواد در مناطق کم‌برخوردار شهری و روستایی فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: با اجرای این طرح، شاهد ارتقای آگاهی‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی والدین دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه خواهیم بود.

نامداری ادامه داد: آموزشگاه‌های نگین در شهرک شهید علم‌الهدی، شهدای مدرس در روستای بهبید دهستان مدرس، دبیرستان دولت در روستای شیخ حسین بخش شعیبیه، دبستان آفرینش در شهر شرافت و دبستان رسالت به عنوان پایگاه‌های سوادآموزی مدرسه‌محور در سال تحصیلی پیش‌رو تعیین شده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش شوشتر همچنین از تداوم فعالیت مرکز یادگیری محلی سوادآموزی علامه شیخ شوشتری (ره) خبر داد و تصریح کرد: این مرکز علاوه بر آموزش سواد پایه، در حوزه مهارت‌های فنی، علمی و مهارت‌های زندگی فردی و اجتماعی نیز خدمات آموزشی ارائه می‌دهد.