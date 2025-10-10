پخش زنده
وزنهبردار کشورمان در گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم با رکورد مجموع ۳۸۶ کیلوگرم در رقابتهای قهرمانی جهان، در رده ششم قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم وزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ برگزار شد. ایران یک وزنهبردار در این گروه داشت که تا آستانه اوت کردن در دوضرب پیش رفت، اما در آخرین تلاش وزنه خود را زد و توانست در جدول مسابقات بماند.
ابوالفضل زارع برای دومین بار در بزرگسالان جهان شرکت کرد و با رکورد ۱۷۶ کیلوگرم یکضرب، ۲۱۰ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۸۶ کیلوگرم در رده ششم قرار گرفت. او در یکضرب پنجم و در دوضرب هفتم شد.
زارع ۱۹ ساله در مسابقات جهانی سال گذشته در دسته ۱۰۲ کیلوگرم، هشتم شد.
برای مشخص شدن جایگاه او در قهرمانی جهان باید رقابت گروه A برگزار شود.
۱۰ وزنهبردار در گروه B حضور داشتند. وزنهبردار ترکیه در یک ضرب اوت کرد.
ابوالفضل زارع ملی پوش دسته ۱۱۰ کیلوگرم ایران در رقابتهای جهانی که در گروه B رکورد مجموع ۳۸۶ کیلوگرم را به ثبت رساند، درباره عملکردش گفت: از عملکردم در یکضرب راضی بودم خداراشکر توانستم رکوردهای خوبی بزنم، اما در دو ضرب آنچه که میخواستیم و انتظار داشتیم اتفاق نیفتاد. در دو حرکت اول نفس نداشتم و برای همین وزنهها را انداختم. اصلا وزنههایی نبود که نتوانم بزنم.
او گفت: دو ماه پیش از ناحیه آرنج مصدومیت داشتم و یک ماه تمرین نکردم. یک ماه اخیر هم دنبال کارهای درمانی و فیزیوتراپی و... بودم. تمرینات را آرام آرام شروع کردم، اما به آمادگی صد درصد نرسیدم تا بتوانم با تمام توانم در مسابقات شرکت کنم.
زارع گفت: ان شالله مسابقات بعدی جبران میکنم و آن عملکردی که خودم و مربیان انتظار دارند به اجرا میگذارم.