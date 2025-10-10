به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام میرصادقی امام جمعه خمین گفت: برخی در داخل کشور به دنبال یاس و ناامیدی مردم هستند، اما صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران را سه تا پنج درصد ثبت کرده است و برای اینکه نظام به چشم انداز آینده خود برسد صاحبان صنایع برای تحقق شعار سال همت بگمارند.

حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه گفت: هدف راهبردی غربی‌ها و آمریکایی‌ها از فعال سازی اسنپ بک، فراهم کردن شرایط برای ایجاد اغتشاش در ایران با پیوست حمله نظامی است

امام جمعه محلات با اشاره به توافق آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی حماس، این رخداد را نشان آشکار پیروزی جریان مقاومت دانست.

حجت الاسلام ربانی گفت: رژیمی که دو سال تمام با بی‌رحمی و خشونت هر آنچه در توان داشت علیه مردم غزه به کار گرفت، امروز ناگزیر پای میز مذاکره با نمایندگان مقاومت نشسته است.

حجت‌الاسلام کاظم زاده امام جمعه موقت دلیجان نیز با اشاره به توافق آتش بس در غزه گفت: صهیونیست‌ها و شرکای جنایتکارش پس از دو سال کشتار بیرحمانه زنان و کودکان اکنون خوار و ذلیل برای بقای اسراییل پای میز مذاکره نشسته‌اند ولی هیچگاه به تعهدات خود به طور کامل عمل نخواهند کرد.

حجت السلام ابراهیمی امام جمعه شهرستان زرندیه با تاکید بر قدرت ایران در منطقه گفت: اسرائیل زیر فشار افکار عمومی مردم خودش، سخت‌ترین روز‌های خود را سپری می‌کند و این تقاضای آتش بس و مذاکره یعنی حماس همچنان پر قدرت ایستاده است.

حجت‌الاسلام مهدی نژاد امام جمعه شازند قبول طرح صلح آمریکا توسط حماس را مشروط دانست و گفت: رژیم صهیونیستی پس از دو سال از طوفان الاقصی به هیچ یک از اهداف خود در منطقه نرسیده و حالا مجبور شد با همین گروه به مذاکره بنشیند.

حجت الاسلام اجرایی خطیب جمعه تفرش با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: اتحاد و همدلی مردم در همه برهه‌های انقلاب دشمنان را ناامید کرده است؛ همچنان که در جنگ ۱۲ روزه نیز اتحاد مردم و تدابیر رهبر فرزانه انقلاب دشمن را غافلگیر و مجبور به عقب نشینی کرد.

حجت الاسلام سعیدی خطیب جمعه کمیجان مردم را به تفکر در آیه ۲۷ سوره اعراف توصیه کرد و گفت: خداوند در این آیه شریفه میفرماید مردم مراقب باشید شیطان شما را فریب ندهد امروز شیطان در جوامع بشری بدنبال از بین بردن عفت و حیاست.

حجت الاسلام دانشی امام جمعه شهرستان آشتیان عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی را در هم شکننده هیمنه پوشالی رژیم اشغالگر صهیونیستی دانست و گفت: هیچ یک از اهداف نظامی اسراییل تحقق پیدا نکرد و این شکست آشکار، نتیجه ایستادگی ملت مظلوم غزه و گروه‌های مقاومت از جمله حماس، حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن است.