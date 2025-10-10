قدردانی از حضور مردم انقلابی یزد در راهپیمایی «بشارت نصر»
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد از حضور گستردهی اقشار مختلف مردم در راهپیمایی «بشارت نصر» قدردانی کرد.
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم شریف، مؤمن و انقلابی استان یزد
حضور پرشور، آگاهانه و دشمنشکن شما در راهپیمایی باشکوه «بشارت نصر» در دومین سالگرد عملیات طوفانالاقصی، بار دیگر جلوهای ماندگار از ایمان، بصیرت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت قاطع از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین را به نمایش گذاشت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از حضور گستردهی اقشار مختلف مردم، علما، طلاب، فرهنگیان، دانشآموزان، دانشجویان، بسیجیان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و همه دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی که در برگزاری این حماسه نقشآفرین بودند، این حضور عزتمندانه را نشانهی زنده بودن روح مقاومت و وفاداری به ولایت فقیه میداند.
بیتردید این حضور حماسی، پیام روشنی از وحدت، ایستادگی و ایمان ملت ایران به جبهه مقاومت و وعده الهیِ «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» است.
از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که این حضور مؤمنانه را مشمول لطف و برکت خویش قرار دهد و پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل را هرچه زودتر محقق فرماید.