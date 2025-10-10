بسم‌الله الرحمن الرحیم

مردم شریف، مؤمن و انقلابی استان یزد

حضور پرشور، آگاهانه و دشمن‌شکن شما در راهپیمایی باشکوه «بشارت نصر» در دومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از ایمان، بصیرت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت قاطع از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین را به نمایش گذاشت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از حضور گسترده‌ی اقشار مختلف مردم، علما، طلاب، فرهنگیان، دانش‌آموزان، دانشجویان، بسیجیان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های انقلابی که در برگزاری این حماسه نقش‌آفرین بودند، این حضور عزتمندانه را نشانه‌ی زنده بودن روح مقاومت و وفاداری به ولایت فقیه می‌داند.

بی‌تردید این حضور حماسی، پیام روشنی از وحدت، ایستادگی و ایمان ملت ایران به جبهه مقاومت و وعده الهیِ «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» است.

از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که این حضور مؤمنانه را مشمول لطف و برکت خویش قرار دهد و پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل را هرچه زودتر محقق فرماید.