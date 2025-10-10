پخش زنده
امروز: -
۷۰۰ میلیارد ریال توسط مودیان مالیاتی به چهار طرج شهری اختصاص داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور گفت: در مدت تنها چهار روز، همشهریان نیشابوری بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال برای پیشرفت چهار طرح اختصاص دادند که جای قدردانی دارد.
مهدی دونده افزود: طرح های دانشگاه نیشابور با ۱۳۵ میلیارد ریال، استخر سرپوشیده انقلاب با ۱۵۰ میلیارد ریال، افلاک نما با ۳۵۰ میلیارد ریال و ساختمان ثبت اسناد فیروزه با ۹۵ میلیارد ریال به عنوان طرح های نشان دار مالیاتی معرفی شده اند.»
وی گفت: با این همراهی و همدلی مردم و مسئولان، امیدواریم به زودی شاهد بهره برداری از این طرح های ارزشمند باشیم.
دونده افزود: طرح نشان دار کردن مالیات این امکان را به مودیان می دهد که انتخاب کنند مالیات پرداختی آنان در چه زمینه ای و چه طرحی هزینه شود.