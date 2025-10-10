مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: شورای سیاستگذاری پایگاه‌های تاریخی ثبت جهانی شده کشور در وزارت میراث فرهنگی ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، فرهاد عزیزی زلانی در نشست بررسی مسائل گردشگری شوش که در سالن نشست‌های فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه میراث جهانی ایران اعتبار تاریخی کشور هستند، اظهار داشت: شورای سیاستگذاری پایگاه‌های تاریخی ثبت جهانی شده کشور در وزارت میراث فرهنگی ایجاد شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی منسجم برای پایگاه‌های میراث فرهنگی ثبت جهانی کشور افزود: بهره گیری از ظرفیت‌ها و حل مسایل پایگاه‌های میراث جهانی کشور نیازمند برنامه عملیاتی و کار مطالعاتی است.

عزیزی زلانی با بیان اینکه آماده بودن شرایط را شرط اجرایی شدن برنامه‌ها و طرح‌ها دانست و ادامه داد: میراث فرهنگی در یک دهه گذشته علاقمند به کار در شوش بوده ولی متاسفانه شرایط برای کار در این شهرستان وجود نداشته است.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه وزیر میراث فرهنگی توجه جدی به توسعه زیرساخت‌های گردشگری شوش دارد، تصریح کرد: امروز همه شرایط و بستر لازم برای کار در شوش فراهم شده است که باید از این فرصت استفاده کرد و با برنامه در این مسیر گام برداشت.

لزوم ایجاد کارگروه رفع موانع توسعه شوش

عزیزی زلانی با بیان اینکه شوش مجموعه کاملی از همه ظرفیت‌های بی نظیر تاریخی، طبیعی، فرهنگی و گردشگی است، گفت: میراث فرهنگی شوش نیازمند برنامه جامع، کارشناسی و آینده نگارانه است.

وی با بیان اینکه کارگروه رفع موانع توسعه شوش باید در این شهرستان ایجاد شود، اظهار کرد: وجود برنامه عملیاتی، تعریف شده و مصوب از اولویت‌های نخست شوش است.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به بازدید از آثار تاریخی و جهانی شوش، می‌گوید: تمام دستگاه‌های شهرستان باید برای رفع موانع توسعه شوش و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان کار مشترک و هماهنگ انجام دهند.

حل مسائل گردشگری شوش با بهره گیری از تجربه‌های موفق کشور

فرهاد عزیزی زلانی اظهار کرد: تجربه‌های موفق در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مرمت، بازسازی و نگهداری بنا‌های تاریخی و همچنین جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه در کشور وجود دارد که باید از این تجربه‌ها برای حل مسایل شوش استفاده کرد.

وی با اشاره به تدوین طرح بازآفرینی میراث فرهنگی شوش گفت: این طرح در صورت نهایی شدن و تصویب در شورای تخصصی وزارت میراث فرهنگی، به عنوان برنامه‌ای منسجم و عملیاتی برای توسعه و بازآفرینی میراث تاریخی و فرهنگی در دستور کار قرار می‌گیرد.

۲۹ اثر تاریخی و طبیعی ایران به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده است.

چغازنبیل، تخت جمشید، میدان نقش جهان، تخت سلیمان، ارگ بم، پاسارگاد، گنبد سلطانیه، بیستون، مجموعه کلیسا‌های ارامنه، سازه‌های آبی شوشتر، بازار بزرگ تبریز، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، مجموعه باغ‌های ایرانی (۹ باغ تاریخی)، مسجد جامع اصفهان، برج گنبد قابوس، کاخ گلستان، شهر سوخته، روستای میمند، محوطه باستای شوش، مجموعه قنات‌های ایرانی (۱۱ قنات)، کویر لوت، شهر تاریخی یزد، چشم انداز باستان شناسی ساسانی استان فارس، جنگل‌های هیرکانی، راه آهن سراسری ایران، منظر فرهنگی اورامانات کردستان و کرمانشاه، مجموعه کاروانسرا‌های ایرانی (۵۴ کاروانسرا)، ضیافت افطار و شب یلدا و محوطه‌های پیش از تاریخ خرم‌آباد از جمله آثار میراث جهانی ایران است که تا کنون سازمان یونسکو به ثبت رسیده‌اند.

«محوطه باستانی شوش» و «معبد چغازنبیل» ۲ اثر شاخص میراث فرهنگی کشورمان، در شهرستان شوش قرار دارند که هر ۲ در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند.

شوش از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین شهر‌های باستانی ایران و جهان بوده‌است و در ۱۱۵ کیلومتری شمال غربی اهواز قرار دارد.

وجود آثار باستانی پیش از میلاد و نیز آثاری از چندین تمدن مهم از جمله هخامنشی، ساسانی، اشکانی و اسلامی در شوش، این شهرستان را به یک هدف مهم برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

شوش در بخش صنعتی، کشاورزی، گردشگری، مذهبی، طبیعی و مذهبی دارای ظرفیت‌های بسیار زیاد و بی بدیلی است که تاکنون از این ظرفیت‌ها برای توسعه این شهرستان به خوبی استفاده نشده است به گونه‌ای که این شهرستان با وجود چندهزار سال قدمت و آثار تاریخی فاخر از داشتن یک هتل به عنوان ابتدایی‌ترین زیرساخت گردشگری محروم است.