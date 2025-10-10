تیم فوتسال پالایش نفت شازند در خانه به تساوی بسنده کرد و شهرداری ساوه در اصفهان به پالایش نفت اصفهان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و از هفته دوازدهم، شهرداری ساوه به میزبان خود تیم پالایش نفت اصفهان یک، ۲ باخت و پالایش نفت شازند به تساوی خانگی در عدد ۳ مقابل فولاد زرند ایرانیان رضایت داد.

در جدول رده‌بندی تا پایان روز اول هفته دوازدهم پالایش نفت امام خمینی شازند با ۱۱ امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفته و شهرداری ساوه با ۶ امتیاز یک رده پایین‌تر از شازندی‌ها در رده یکی به آخر جدول رده‌بندی، در خانه سیزدهم جدول جا خوش کرده است.

دیگر نماینده لیگ برتری فوتسال استان، سن ایج هم با همان ۱۴ امتیاز قبلی در خانه هشتم جدول، شنبه نوزدهم مهر در ساوه چشم انتظار رقیب خود فولاد هرمزگان است.