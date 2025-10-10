هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران با برتری خاتون بم مدعی قهرمانی و شکست پرسپولیس به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم از پیکار‌های لیگ برتر فوتبال بانوان عصر امروز (جمعه) هجدهم مهرماه در ۵ شهر مختلف دنبال شد که در مهمترین بازی این هفته دو تیم گل‌گهر سیرجان و خاتون بم به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان مرضیه جعفری در خاتون موفق شدند با نتیجه چهار بر سه از سد گل گهر عبور کنند و با یک بازی کمتر به صدر جدول صعود کنند.

نتایج هفته پنجم هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال بانوان به این شرح است:

* سپاهان اصفهان ۲ - صفر پرسپولیس تهران

*گل‌گهر سیرجان ۳ – ۴ خاتون بم

*پالایش گاز ایلام ۱ – ۱ ملوان بندرانزلی

*ایستا البرز ۵ – صفر یاسام کردستان

*ایساتیس کران فارس صفر - ۱ آوا تهران

در جدول خاتون بم با ۱۲ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به گل‌گهر سیرجان در صدر قرار گرفت و ایستا البرز با ۱۰ امتیاز در جایگاه سوم جدول حضور یافت.

سپاهان اصفهان با ۹ امتیاز در رده چهارم و پالایش گاز ایلام با ۸ امتیاز در موقعیت پنجم قرار دارند.