پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اهلسنت ارومیه گفت : تقویت وحدت و ادامه مسیر مقاومت تنها راه نجات مسجدالاقصی نخستین قبله مسلمانان است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماموستا مامد کلشینژاد در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهلسنت ارومیه با دعوت عموم نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و دوری از محرمات اظهار داشت: تقوا سپر انسان در برابر آتش دنیا و آخرت است و رستگاری تنها در پرتو آن میسر خواهد بود.
وی در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی به عنوان سبزپوشان و حافظان امنیت اجتماعی تصریح کرد: شبزندهداری در سرمای زمستان و گرمای تابستان تا آن لبخند اطمینانبخش آنان در اوج درگیریها، همه و همه گواهی میدهد که پلیس از نگهبانان واقعی این مرز و بوم بوده و این هفته، فرصتی است تا یک بار دیگر از تمامی زحمات آنان برای تأمین امنیت جانی و مالی جامعه قدردانی کرد، هر چند که همه نیک میدانند که پشت این آرامش، رنجها و فداکاریهای بسیاری نهفته است.
امام جمعه اهلسنت ارومیه گفت: امروز، امت بزرگ اسلام در کوران حوادث و تحولات سرنوشتسازی قرار گرفته که چشم هر بیننده آگاهی را به خود خیره کرده و از شرق تا غرب جهان اسلام، بیداری و خیزشی جدید را شاهد هستیم که نویدبخش طلوع فصلی نوین و عزتمند برای امت محمدی (ص) است.
وی ادامه داد: بیشک این تحولات، بیحکمت و بیاتفاق نیست، بلکه سنتهای الهی در حال گذر از امتحانات سخت و قرار گرفتن در آستانه پیروزیها است و در قلب این تحولات، آرمان مقدس فلسطین میتپد؛ آرمانی که نه تنها یک مسئله جغرافیایی که معیار حق و باطل و نشانه صدق و کذب مدعیان عدالت در جهان امروز است.
ماموستا کلشینژاد بیان کرد: فریاد مردم مظلوم غزه و کرانه باختری، فریاد امتی است که سالها است شاهد اشغال، کشتار، تخریب خانهها و هتکحرمت مقدسات خویش است.
وی خاطرنشان کرد: در این روزها، سخن از "آتشبس" به میان میآید، بیتردید هر تلاشی برای پایان دادن به خونریزی و کاهش آلام و دردهای زنان، کودکان و بیگناهان ستودنی است، اما باید هوشیار بوده و بدانیم که این آرامشهای موقت، اگر به احقاق حقوق حقه و اصلی مردم فلسطین منجر نشود، چه بسا تنها فرصتی برای تجدید قوای دشمن غاصب و تکرار جنایاتش در آینده باشد.
امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: آنچه برای ما اهمیت حیاتی دارد، نه سکوت موقت، بلکه اجرای عدالت است، عدالتی که در گروِ پایان یافتن کامل و بیقید و شرط محاصره ناعادلانه غزه و بازگشت همه آوارگان فلسطینی به دیار و سرزمین آبا و اجدادیشان و در نهایت، تشکیل دولت مستقل و حاکم فلسطین با قدس شریف به عنوان پایتخت ابدی و غیرقابل تغییر آن است.
وی اظهار داشت: تاریخ پر از پیمانشکنیهای این رژیم نامشروع است، چون آنها هیچگاه به عهد و پیمان خود پایبند نبودهاند بنابراین نباید فریب آرامشهای مقطعی را خورد، چون هوشیاری، وحدت و ادامه مسیر مقاومت، تنها ضامن نجات مسجدالاقصی، نخستین قبله مسلمانان است.
ماموستا کلشینژاد بیان کرد: راه نجات و پیروزی، در گرو مقاومت است، اما باید دانست که مقاومت، تنها در میدان نبرد و با سلاح تعریف نمیشود بلکه مقاومت، یک راهبرد جامع و همهجانبه است.
وی با تاکید بر مقاومت نظامی گفت: بیتردید حق طبیعی هر ملتی است که از خود و خاکش دفاع کند و از سوی دیگر مقاومت فرهنگی و رسانهای و حفظ هویت اسلامی، روشنگری و افشای جنایات دشمن در فضای مجازی و حقیقی نیز لازم است.
امام جمعه اهلسنت ارومیه با اشاره به ضرورت مقاومت اقتصادی تصریح کرد: خودکفایی، حمایت از تولید داخلی و قطع وابستگی به دشمنان باید در سرزمینهای اسلامی اتفاق افتد.
وی با اشاره به لزوم مقاومت علمی جهان اسلام اظهار داشت: باید تلاش برای پیشرفت در علوم و فناوری اتفاق افتد تا امت اسلام نیازمند دیگران نباشد و در این راستا قرآن کریم به صراحت میفرماید «و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده برای مقابله با دشمنان فراهم سازید تا دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید.»
ماموستا کلشینژاد با اشاره به اینکه مقاومت، یک فریضه دینی و یک واجب شرعی است خاطرنشان کرد: سیره پیامبر اکرم (ص) و یاران باوفایش، سراسر درس پایداری و استقامت در برابر مشرکان و ستمگران است و امروز نیز ملتهای مسلمان، با الهام از این سیره نورانی، در میدانهای مختلف حاضر شدهاند و با ایستادگی، عزت و کرامت از دست رفته خویش را بازمییابند.
وی ادامه داد: ما مردم غیرتمند آذربایجانغربی و شهر ارومیه، همواره دوشادوش دیگر برادران و خواهران مسلمان خود، حامیان صدیق و استواری برای آرمان فلسطین بودهایم و امروز نیز باید با روشنگری، دعا و هرگونه پشتیبانی ممکن، پشت مبارزان راه آزادی قدس شریف را محکم نگه داشته و ندای مظلومیتشان را به گوش جهانیان برسانیم.