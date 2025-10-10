به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی مهاباد که به منظور بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان برگزار گردید اعلام شد که یادواره سرداران شهید و ۷۷۵ شهید شهرستان مهاباد هفته آینده در تالار وحدت این شهر برگزار می‌شود.

این مراسم روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۰:۱۵ صبح با حضور سردار کرمی، نماینده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برگزار خواهد شد.

یادواره سرداران شهید و ۷۷۵ شهید شهرستان مهاباد در چارچوب کنگره ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی و به عنوان اجلاسیه محلی شهرستان مهاباد برگزار می‌گردد.

همزمان با برگزاری این یادواره، غرفه‌هایی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و نقش شهرستان مهاباد در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه با همکاری ادارات شهرستان برپا خواهد شد. همچنین، نمایش اقتدار در میعادگاه شهید کاوه با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار می‌شود.

در این نشست همچنین گزارشی درباره اقدامات فرهنگی انجام شده در مناطق روستایی ارائه شد. پریسا نادری، دبیر کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سلامت زنان فرمانداری مهاباد، با اشاره به توسعه فرهنگی و اجتماعی روستاها، از افزایش تعداد کتابخانه‌ها و خانه‌های فرهنگ کودک در روستا‌های بخش مرکزی و توسعه سرانه ورزشی خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد که اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان مهاباد برنامه‌های متنوعی را برای نیمه دوم سال جاری در دست اجرا دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.