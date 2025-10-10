به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امین حیات هندیجانی گفت: در راستای تثبیت مالکیت اراضی دولتی و با تلاش و پیگیری‌های بعمل آمده هزار و ۳۰۰ سند تک برگ برای ۸۵ هکتار از اراضی دولتی شهرستان دریافت شده است.

وی در خصوص اقدامات بعمل آمده برای اخذ اسناد تک برگ اراضی دولتی این شهرستان اظهار کرد: این اداره همسو با سیاست گذاری‌های معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان در راستای حراست از اراضی ملی و دولتی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک برگ را در اولویت‌های کاری قرار داده است.

حیات هندیجانی با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری به شمار می‌رود، افزود: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی مردم را می‌توان بخشی از اهداف مهم اجرای این قانون عنوان کرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی هندیجان اظهار کرد: با تلاش و پیگیری‌های بعمل آمده ۱۳۰۰فقره سند تک برگ برای هکتار از اراضی دولتی شهرستان هندیجان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده است.

وی در پایان در خصوص وضعیت طرح‌های تفصیلی این شهرستان بیان داشت: از میان شهر‌های هندیجان شهر هندیجان و شهر زهره دارای طرح تفصیلی هستند و برای ما بقی نیز در حال تهیه طرح هستیم.