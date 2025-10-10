

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در بخش جوانان، حسن محمد حسین‌پور ملی پوش جوان کشورمان در دسته ۸۰ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

وی در حرکت نخست موفق به مهار وزنه ۱۴۷ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۵۶ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۶۲ کیلوگرم بازماند و در نهایت توانست عنوان قهرمانی جهان و سومین نشان طلای کاروان ایران را از آن خود کند.



رقابت‌های جوانان ۱۷ و ۱۸ مهر و نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار می‌شود.