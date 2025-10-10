پخش زنده
سخنگوی آنروا ضمن اعلام اینکه شش هزار کامیونِ کمکِ بشردوستانه آماده ورود به غزه است، تصریح کرد: اسرائیل با اجرای قوانینی مانع هماهنگی شده و این موانع برای بازگشایی گذرگاهها باید برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عدنان ابوحسنه» سخنگوی آنروا امروز جمعه به شبکه الجزیره گفت: ما شش هزار کامیون حاوی کمکهای بشردوستانه داریم که آماده ورود به نوار غزه هستند.
وی افزود: ما در طول جنگ هرگز کار را متوقف نکردیم و ۱۲ هزار نیرو در نوار غزه داشتیم و بیش از ۱۷۰ نفر از کارکنان ما در طول جنگ جان باختند.
این سخنگو گفت: ما انبارهایی در مصر و اردن داریم و منتظر علامت، برای شروع توزیع کمکها در نوار غزه هستیم.
ابوحسنه گفت: مردم نوار غزه به غذا و دارو نیاز دارند و اوضاع لحظه به لحظه در حال تغییر است و موانع پیش روی باز شدن گذرگاههای نوار غزه باید برداشته شود.
وی گفت: اسرائیل از سال گذشته قوانینی را اجرا میکند که مانع از هماهنگی بین ما و خودش میشود.
این سخنگو تاکید کرد: زندگی در نوار غزه باید فوری به حالت عادی بازگردد.
«اسامه حمدان» از رهبران جنبش حماس روز پنجشنبه در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت: براساس تفاهمهای صورت گرفته در مذاکرات شرم الشیخ، از فردا (جمعه) به طور میانگین روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه وارد نوار غزه خواهد شد.