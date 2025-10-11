پخش زنده
امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ تقویم و اوقات شرعی امروز شنبه ۱۹ مهر سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی به این شرح است:
تقویم:
شنبه
۱۹ مهر ۱۴۰۴ هجری شمسی
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری
۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی
اوقات شرعی:
اذان صبح: ۰۴:۴۷ دقیقه
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹ دقیقه
اذان ظهر: ۱۱:۵۳ دقیقه
اذان مغرب:۱۷:۵۵ دقیقه
تقویم تاریخ:
ـ شروع اعتصاب سیاسی مطبوعات کشور در اعتراض به سانسور (۱۳۵۷ ش)
ـ درخواست «قذافی» جهت حمایت اعراب از ایران در جنگ عراق علیه ایران (۱۳۵۹ ش)
ـ محاصره کامل خرمشهر توسط دشمن بعثی در پی اشغال جاده اهواز ـ آبادان (۱۳۵۹ ش)
ـ عملیات نامنظم فتح یک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۵ ش)
ـ تأسیس «مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی» به دستور حضرت آیت اللّه «خامنهای» (۱۳۶۹ ش)