امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی است.

تقویم و اوقات شرعی شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ به افق قم

تقویم و اوقات شرعی شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ به افق قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ تقویم و اوقات شرعی امروز شنبه ۱۹ مهر سال ۱۴۰۴ هجری شمسی، مصادف با ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی به این شرح است:

تقویم:

شنبه

۱۹ مهر ۱۴۰۴ هجری شمسی

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری

۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی

اوقات شرعی:

اذان صبح: ۰۴:۴۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱:۵۳ دقیقه

اذان مغرب:۱۷:۵۵ دقیقه

تقویم تاریخ:

ـ شروع اعتصاب سیاسی مطبوعات کشور در اعتراض به سانسور (۱۳۵۷ ش)

ـ درخواست «قذافی» جهت حمایت اعراب از ایران در جنگ عراق علیه ایران (۱۳۵۹ ش)

ـ محاصره کامل خرمشهر توسط دشمن بعثی در پی اشغال جاده اهواز ـ آبادان (۱۳۵۹ ش)

ـ عملیات نامنظم فتح یک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (۱۳۶۵ ش)

ـ تأسیس «مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی» به دستور حضرت آیت اللّه «خامنه‌ای» (۱۳۶۹ ش)