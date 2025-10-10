مرمت و بازسازی قلعه تاریخی شهرستان اشکذر
قلعه تاریخی شهرستان اشکذربا قدمت ۷۰۰ ساله مرمت و بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشکذر گفت: قلعه تاریخی شهرستان اشکذر که در حال تخریب بود مرمت و بازسازی شد.
جمالیان افزود: قدمت این قلعه تاریخی به ۷۰۰ سال میرسد و در زمان قدیم نیز برای مردم امنیت ایجاد کرده بوده است.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اشکذر گفت: مرمت و بازسازی یکی از برجها شامل دیوارچینی خشتی اطراف برج، اجرای تزئینات خشتی نیز انجام شد.
وی بیان کرد: سایر کارهایی که برای بازسازی قلعه انجام شد نیز شامل تیرکش ها، گنگره ها، دوخت و دوز شکاف ها، مهاربندی است.
جمالیان ادامه داد: استحکام بخشی قسمتی از حصار این قلعه تاریخی ارزشمند در شهرستان اشکذر نیز انجام شده است.
وی گفت: آثار تاریخی یادگار ماندگار گذشتگان است که همه باید در حفظ آن بکوشند و میراث تاریخی فرهنگ یک کشور را نیز نشان میدهد.