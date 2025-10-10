پخش زنده
روز شنبه ۱۹ مهر، مدیران کل دستگاههای مختلف استان آذربایجان غربی از طریق سامانه سامد و شماره تلفن ۱۱۱ آماده پاسخگویی به تماسهای مردمی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیران کل دستگاههای مختلف استانی روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور یافته و بهصورت مستقیم پاسخگوی سوالات و مشکلات مردم خواهند بود.
این برنامه که با هماهنگی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد برگزار میشود، با هدف تبیین اهداف دولت، تحقق حقوق شهروندی و استمرار تعامل مردم و مسئولان، فرصتی برابر برای همه اقشار جامعه جهت ارتباط مستقیم با مدیران دستگاههای اجرایی فراهم کرده است.
زمانبندی حضور مدیران به شرح زیر است:
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان: ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
مدیرکل بیمه سلامت استان: ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان: ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان: ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان: ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
شهروندان گرامی میتوانند با شماره تلفن ۱۱۱ و از طریق سامانه سامد، بهصورت مستقیم با مدیران ارتباط برقرار کرده و سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند.