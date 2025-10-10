پخش زنده
پنجمین هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان ایران با برتری خاتون بم برابر گل گهر سیرجان دو مدعی اصلی قهرمانی به پایان رسید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در حساسترین دیدار هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، دو تیم خاتون بم و گلگهر سیرجان دو نماینده قدرتمند استان کرمان، به مصاف هم رفتند و در پایان شاگردان مرضیه جعفری در خاتون موفق شدند با نتیجه چهار بر سه از سد گل گهر عبور کنند و با یک بازی کمتر به صدر جدول صعود کنند.
پرونده هفته پنجم لیگ برتر زنان در حالی بسته شد که خاتون بم با ۱۲ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به گلگهر سیرجان در صدر جدول قرار گرفت و ایستا البرز با ۱۰ امتیاز در جایگاه سوم جدول حضور یافت.
دو تیم خاتون بم وگل گهر سیرجان در فصل جاری با روند صددرصد پیروزی عملکردی درخشان داشتهاند و به عنوان دو مدعی اصلی قهرمانی شناخته میشوند.
نتایج هفته پنجم هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان:
* سپاهان اصفهان ۲ - صفر پرسپولیس تهران
*گلگهر سیرجان ۳ – ۴ خاتون بم
*پالایش گاز ایلام ۱ – ۱ ملوان بندرانزلی
*ایستا البرز ۵ – صفر یاسام کردستان
*ایساتیس کران فارس صفر - ۱ آوا تهران