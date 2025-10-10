پخش زنده
باشگاه مرالکو بولتز فیلیپین سینا واحدی، گارد ۲۴ ساله تیم ملی بسکتبال ایران را جذب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه مرالکو بولتز پیشتر در مسابقات جام آسیا عملکرد واحدی را زیر نظر داشته است. او در فصل قبل با تیم طبیعت اسلامشهر در لیگ درخشید و میانگین ۱۳.۳ امتیاز، ۴.۳ ریباند، ۳.۷ پاس گل و ۲ توپربایی را به ثبت رساند و به صعود تیمش تا مرحله یکچهارم نهایی کمک کرد.
واحدی همچنین در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۵ در جده عربستان یکی از چهرههای شاخص تیم ملی ایران بود و با میانگین ۱۷.۸ امتیاز، ۲.۷ ریباند و ۲.۲ پاس گل در ترکیب تیم منتخب پنج بازیکن برتر آسیا (All-Star Five) قرار گرفت و به کسب مدال برنز ایران پس از هشت سال کمک کرد.
تیم مرالکو بولتز که در ترکیب خود بازیکنان خارجی مطرحی همچون جاستین براونلی و رونده هالیس جفرسون را دارد، اکنون با جذب واحدی به دنبال تقویت خط گارد خود برای حضور قدرتمند در لیگ شرق آسیاست.
باشگاه مرالکو پیش از این در سال ۲۰۱۶ محمد جمشیدی را به خدمت گرفته بود.