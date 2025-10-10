به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، از لندن ائتلاف جنگ را متوقف کنید در انگلیس، با استقبال از پایان جنگ علیه مردم غزه و حملات نظامی به آن اعلام کرد « نباید فریب خورد و تصور کرد این طرح راهی برای صلح بلند مدت است زیرا ترامپ با شتاب و لابی گری های سنگین تلاش کرده با این اقدام جایزه صلح نوبل را گردن آویز خود کند» که البته ناکام ماند.
خانم لیندزی جرمن مدیر بزرگترین کارزار ضد جنگ در اروپا می گوید: اگر به آنچه در آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای جهان می گذرد نگاه کنید متوجه می شوید که برغم پشتیبانی دولت های غربی از اسراییل، حمایت مردم از فلسطین در سراسر جهان بسیار گسترده شده و محکومیت اسراییل به اوج رسیده است. این شرایط هزینه حمایت از اسراییل را به طور بی سابقه ای بالا برده و به عقب نشینی آنها از مواضع گذشته واداشته است.
در جامعه انگلیس نیز که خیابان هایش دوسال است به صحنه حمایت از آرمان فلسطین و ابراز خشم و انزجار از رژیم اسراییل و حامیانش مبدل شده است، خوشبینی ها نسبت به ترامپ و طرحش اندک است.
یک شهروند انگلیسی می گوید :" آیا ترامپ واقعا طرح دارد؟ آیا او اصلا به فکر صلح است؟ ترامپ نماد فاشیسم است و فقط در پی اجرای نقشه نتانیاهو و صهیونیست هاست . همه طرح های آنان، استعماری است تا مردم بیش تری را بکشند. آنان هیچ گاه به فکر تشکیل کشور مستقل فلسطینی نیستند."
روزنامه ایندیپندنت هم با درج اظهارات نتانیاهو که اشکار گفته « تشکیل کشور مسقل فلسطین غیر ممکن است» تاکید کرده که نقشه ترامپ نباید موجب فریب مردم شود.
مدیر ائتلاف همبستگی با ملت فلسطین در انگلیس هم نقشه ترامپ را با هدف معرفی خود به عنوان فردی «صلح ساز» ارزیابی کرده و گفته دلایل زیادی برای نگرانی وجود دارد زیرا در طرح ترامپ، درباره چگونگی تحقق صلح پایدار و پایان دادن به دغدغه های عمیق مردم فلسطین هیچ پاسخی نمی دهد.
بن جمال می گوید: در این شرایط اضطراری باید دید آیا رژیم اسراییل به نسل کشی در برابر چشم جهانیان ادامه خواهد داد یا خیر، آیا گرسنگی دادن و محاصره 16 ساله فلسطینیان در غزه به منظور نابودی آنان ادامه خواهد داشت یا خیر و پرسش های متعدد دیگر که پاسخ آنها را هنوز نمی دانیم.
حسام زملط سفیر فلسطین در انگلیس نیز با اشاره به سوابق نقض مکرر توافق های آتش بس از جانب رژیم اسراییل، برچیدن ریشه اشغالگری و آپارتاید را پیش نیاز تحقق صلح پایدار می داند و می گوید: ما باید اطمینان حاصل کنیم که جنایات علیه مردم فلسطین همیشگی پایان خواهد یافت و نسل کشی اسراییل دوباره تکرار نخواهد شد. نیروهای اشغالگر اسراییلی کاملا از غزه بیرون خواهند رفت تا موسسات ملی و قانونی فلسطین اداره آنجا را در دست گیرند. حل ریشه ای این بحران پایان اشغالگری و تشکیل دولت مستقل فلسطینی است.
حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس تاکید می کنند با برقراری آتش بس در غزه بر دیگر خواسته های خود متمرکز خواهند شد که محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی در غزه و همدستانشان و نیز آزادی کل سرزمین فلسطینیان در صدر آنهاست.