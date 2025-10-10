پخش زنده
معاون وزیر ورزش در واکنش به تلاش برخی کشورها برای ثبت این رشته، تصریح کرد: ورزش زورخانهای ریشه در ایران باستان دارد و ما اجازه نخواهیم داد این هویت دینی و تاریخی را از کشورمان جدا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان گفت: ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی ریشه تاریخی در ایران عزیز دارد و اجازه نمیدهیم کشوری این رشته را به نام خودش بزند.
سیدمحمد شروین اسبقیان روز جمعه در حاشیه هفتمین دوره پیکارهای زورخانهای و کشتی پهلوانی آسیا در ارومیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه حضور داشت و تاکید کرد که من حتما در مراسم اختتامیه حضور داشته باشم. همانطور که میدانید این رشته ورزش ملی، میهنی و آیینی ما است و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. برای رشد و توسعه این رشته، وزارت ورزش برنامه دارد و مصمم هستیم که این رشته ورزشی را در اقصی نقاط دنیا براساس تاکیدات رهبر انقلاب توسعه دهیم.
وی ادامه داد: وزیر ورزش و جوانان هم تاکید کرده که در مراسم افتتاحیه تمام برنامهها، مناسبتها و مسابقات بینالمللی، ورزش زورخانهای را برای شناساندن این رشته برای نوجوانان و جوانان این مرز بوم برگزار کنیم؛ بنابراین وزارت ورزش و جوانان، اهدافی را که دنبال میکند توسعه این رشته ورزشی در اقصی نقاط جهان است و در واقع، این یکی از فتواها و دستورات دینی است که از سوی رهبر انقلاب اعلام شده و ما بنا داریم که این را به صورت جدی دنبال کنیم.
معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان در خصوص اینکه برخی کشورها قصد دارند این رشته را به نام کشور خودشان ثبت کنند، پاسخ داد: این رشته ریشه تاریخی در ایران عزیز دارد و از آنها در هر صورت میخواهند این رشته را به نام خودشان بزنند ولی چیزی که واقعیت دارد این رشته برای ایران باستان بوده و ما قطعا این اجازه را نخواهیم داد که این رشته ایرانی و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، ورزش باستانی و کشتی پهلوانی را از ایران عزیزمان جدا کنند چرا که هویت دینی و تاریخی ما است.