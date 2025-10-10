به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه مارگون گفت: ختصور نشود رژیم صهیونیستی با کشتن افراد و تخریب خانه‌ها، پیروز شد بلکه این ملت فلسطین بود که با مقاومت مثال زدنی خود پیروز این نبرد شد.

حجت الاسلام رحم اله خواجه پور افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا در این دو سال به هیچ کدام از اهداف خود موفق نشدند و امروز پای میز مذاکره با گروهی نشسته‌اند که خود وعده نابودی آنها را داده بودند.

خواجه پور به جنگ روانی دشمن اشاره کرد و ادامه داد: دشمن صهیونیستی بعد از شکست در دفاع مقدس ۱۲ روزه برای اینکه جامعه ما را در التهاب نگه دارد مرتب دارد روایت سازی می‌کند و با خبر‌های ساختگی در صدد تلقین این هست که سایه جنگ رفع نشده و هر آن ممکن است ما دوباره به ایران حمله کنیم تا فضای جامعه را ملتهب نگه دارد ولی ما باید هوشیار باشیم و در دام و تله جدید آنها گرفتار نشویم.

وی با بیان اینکه انسجام ملی و آرامش جامعه باید حفط شود تا نیرو‌های نظامی با اطمینان خاطر بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند گفت: مهم این است که دو اتفاق همزمان در کشور یکی حفظ آماده‌باش و هوشیاری کامل همه نیرو‌های نظامی و امنیتی و آرامش جامعه و تداوم زندگی عادی حفظ شود.

امام جمعه مارگون در بخش دیگری از خطبه‌های این شهر با اشاره به موضوع احتکار افزود: یکی از مسائلی که جامعه را به ورطه نابودی می‌کشاند احتکار است و شخصی که مرتکب احتکار می‌شود نه تنها به اقتصاد جامعه خیانت کرده بلکه مال حلالش را به حرام آمیخته و مرتکب حرام‌خواری شده است.

خواجه پور رباخواری را یکی دیگر از عوامل ترویج فسادی مالی دانست و گفت: انسان با خوردن ربا که مال حرام است بزرگترین سرمایه خود که ارتباط با خداست را از دست می‌دهد و در‌های استجابت به رویش بسته می‌شود.