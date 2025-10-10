طرح انتقال آب عمان به زاهدان ۳۳ درصد و طرح انتقال آب به مشهد ۱۹ درصد پیشرفت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح ملی انتقال آب دریای عمان به شرق کشور و منطقه سنگان خواف در نشست تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شد.

امیر توکلی رودی در گفتگو با خبرنگاررما افزود: وجیه‌ الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد، مدیران کل وزارتی و استانی وزارت صمت، رضا شجاعی سرپرست مجتمع سنگ‌ آهن سنگان و علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان در این نشست شرکت داشتند و راهکارهای اجرایی‌ سازی طرح ملی انتقال آب دریای عمان به شرق کشور و منطقه سنگان خواف مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای معادن کشور به اهمیت راهبردی این طرح اشاره و تأکید کرد: اگر همه ما باور داریم که انتقال آب دریای عمان می‌ تواند شرق کشور را متحول می کند با عزم ملی و تأمین مالی مناسب، باید این طرح را به سرانجام برسانیم.

وی اعلام کرد: انتقال آب دریای عمان از مسیر معادن جانجا آغاز می‌ شود و به خراسان جنوبی از جمله نهبندان، بیرجند، خوسف و زیرکوه می‌ رسد، سپس وارد خواف می شود و با ورود به خراسان رضوی، مشهد و پهنه صنعتی معدنی سنگان را تحت پوشش قرار می‌ دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت از این طرح ملی حمایت کرد و بر لزوم بازنگری برنامه‌ های تأمین آب با توجه به نیازهای آبی معادن و صنایع تأکید داشت و راهکارهای کاربردی را در خصوص تأمین مالی، جلب مشارکت سرمایه‌ گذاران و برنامه‌ های افزایش سرمایه برای انتقال آب از دریای عمان ارائه داد.

توکلی رودی گفت: پیشرفت ۱۹ درصدی پروژه انتقال آب دریای عمان تا مشهد و پیشرفت ۳۳ درصدی تا زاهدان، نشان از حرکت رو به جلو این طرح ملی دارد.

توکلی رودی افزود: طرح ملی انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی کشور در مرحله نهایی، نیاز آبی جمعیتی بیش از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در استان‌ های شرقی را تأمین خواهد کرد و مراکز استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و بیش از ۳۰ شهر و بیش از سه هزار روستا را تحت پوشش قرار خواهد داد.